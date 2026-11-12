Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha raccontato i retroscena del suo arrivo a Firenze e le dinamiche del settore giovanile gigliato. Un'analisi profonda sul lavoro quotidiano al Viola Park, sui pericoli che corrono i giovani d'oggi e sulla scelta della società di affidargli la guida dei baby viola:

"La decisione di tornare a lavorare con i giovani è arrivata grazie alla chiamata di Fabio Paratici, che prima non conoscevo personalmente. La sua telefonata mi ha sorpreso, perché non è da tutti affidare la panchina della Primavera a un tecnico 'datato' come me: spesso le società fanno altre valutazioni. Non sono affatto pentito di questa scelta, anzitutto perché lavoriamo in un centro sportivo da sogno, dotato di campi e macchinari di nuovissima generazione, e poi perché da luglio a oggi mi sento già ringiovanito di vent'anni. Stare a contatto con i giovani fa questo effetto. Alla Fiorentina ho trovato persone stupende, a partire dal direttore Angeloni con cui c’è grande sintonia, fino al gruppo squadra che mi sta regalando enormi soddisfazioni. I ragazzi stanno crescendo in modo incredibile e hanno avuto bisogno di pochissimi paletti. In più, mi trovo a un'ora e mezza da casa e da mia moglie: per tutti questi motivi non rimpiangerò mai la decisione presa. Noi ce la mettiamo tutta, anche perché ci sentiamo in debito con questi giovani. Penso che nei settori giovanili servano tecnici specializzati che facciano solo questo mestiere, non allenatori che usano la Primavera per rilanciare la propria carriera, ma figure dedicate interamente alla crescita dei ragazzi."

Cambia l'approccio tra Primavera e Prima squadra?

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"Il nostro primissimo obiettivo resta far crescere i calciatori.. È chiaro che il risultato mantenga la sua importanza, visto che ci sono di mezzo playoff e playout, ma anche la gestione della pressione fa parte del percorso di maturazione.. Basta guardare cosa accade nelle nostre Nazionali giovanili:. Ci sono esigenze particolari sia sul piano tattico che tecnico e in più bisogna farli ragionare da adulti.. Non bastano le buone intenzioni o la maglia prestigiosa che indossi, servono doti ben precise per giocare ai massimi livelli in Italia."è un ragazzo dolcissimo e bravissimo.. Quest'estate ha svolto il ritiro con la prima squadra e quando è rientrato in Primavera ha mostrato un atteggiamento estremamente positivo: questo è il suo ambiente, dove ritrova i suoi amici. Stamani, prima che partisse per il Mondiale, l'ho salutato e gli ho detto:. Fortunatamente è un ragazzo che non si fa condizionare troppo, ma attorno a lui ci sono troppe pressioni anticipate rispetto a ciò che potrà diventare. Se sarà un calciatore di alto livello dovrà dimostrarlo sul campo:. Lui vorrebbe solo vivere la sua spensieratezza e allenarsi con i compagni, ma arrivano i social e gli interessi esterni che rischiano di alterarne la serenità. Noi gli stiamo accanto: è un ragazzo d'oro e molto equilibrato. Ora andrà in Nazionale e ci auguriamo che nessuno intacchi la sua tranquillità."