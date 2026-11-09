Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista del doppio appuntamento in Nations League degli azzurri con Francia e Belgio. Interessante un dato riguardante la rosa portata dal tecnico, che, senza i giovani Cassano e Lontani (che raggiungeranno uno l'U18 e l'altro l'U19) è la più giovane del suo percorso in azzurro con una media di età di 24,171. Di seguito le sue parole:

Sul regista

Se c'è un regista in questa Nazionale? Romano è un ragazzo che anche lui era un po' di qua e un po' di là. Siamo riusciit a portarlo con noi perché voleva anche lui. Ma è un ragazzo giovane, che può anche sbagliare. Chi è il mio regista in questo momento? Non lo abbiamo adesso, speriamo di trovarlo. Tonali si è adattato bene, ma uno come Jorginho non c'è.

Su Croci

Croci si vede che ha qualità, gioca da 2010 contro i 2007, facendo anche la differenza. Deve continuare così.

Sui giovani

La situazione è sempre la stessa, probabilmente c'è qualcuno che nelle rispettive squadre gioca di più, altri meno. Però è nostro dovere chiamare tagazzi giovani, per conoscerli. Li chiamiamo per valutarli, pensando che nel giro di poco tempo possano diventare bravi. I giovani che sono qua ci hanno dato tutti sensazioni buone e nel tempo potrebbero darci una gran mano. Liberali, per esempio, potrebbe essere importante in futuro, anche se non sta giocando molto. Ci sarà la possibilità di vederlo qualcuno già con Francia e Belgio. Lontani l'ho visto alla prima partita di campionato, contro il Cagliari, e mi aveva già fatto un'ottima impressione. Cassano può essere quel giocatore che noi non abbiamo in questo momento, perché ha delle qualità enormi come regista. È molto giovane e deve lavorare ancora, ma giocando in una squadra come il Como, che gioca a calcio, gli farà bene.

Cambio generazionale?

Bernardeschi e Cristante li conosciamo. Non c'è bisogno di chiamarli per provare. Sappiamo cosa abbiamo. Ora abbiamo bisogno di trovare anche altri giovani per fargli fare esperienza. Calò stafacendo bene in quessto momento ed è uno dei tanti. Il Frosinone ne ha 2/3 bravi. Siamo già tanti, ce ne sono diversi che non abbiamo potuto chiamare.

Su Chiesa e Tresoldi

Con il secondo ci ho parlato sia io che Claudio Ranieri, ma deve essere lui a sentirlo di giocare per questa nazionale. Io credo che ci possano essere delle possibilità, poi è il ragazzo che deve scegliere. Chiesa adesso non sta giocando, ho parlato anche con lui. Deve ritrovare la condizione fisica.

Sul rapporto con Baldini

Con Baldini c'ho un ottimo rapporto. Lui già in passato voleva allenare l'U21 e io parlai con con Gravina. In quel caso non se ne fece niente, poi però son contento che sia riuscito ad esaudire questo suo desiderio.

Sugli allenatori di Serie A

Gli allenatori son migliorati tanto in questi anni, perché anche quest'anno ci sono tante squadre che cercano di giocare, anche rischiando di perdere alcune volte. E questo è un aspetto positivo per la Nazionale. Mi dispiace per Aquilani, perché secondo me stava facendo un ottimo lavoro. Daniele De Rossi anche sta facendo bene, così come Pisacane.