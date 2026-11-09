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"Amo le squadre toscane e la Fiorentina rappresenta il top in Toscana". Lo ha detto Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, rivelazione assoluta di questo avvio di stagione. Toscano di Fucecchio, l'allenatore ha ammesso con onestà di non essere un tifoso viola, facendo però capire che sarebbe per lui un grande motivo di orgoglio approdare un giorno sulla panchina della Fiorentina.

Intervenuto stamani a Radio 1, durante "Radio Anch'io lo sport", a domanda diretta Alvini ha risposto:

Allenare un giorno la Fiorentina? Non sono un tifoso della Fiorentina come appartenenza della maglia ma amo le squadre toscane, il campanile e il palio. La Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa, importante e ben allenata. Io in questo momento sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone.

Parlando invece della mancata convocazione in nazionale di Calò il mister del Frosinone ha citato Fagioli: "Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Jack ha espresso qualità e poteva essere utile. Poteva essere una alternativa a Fagioli. Ma sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance".