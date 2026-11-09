La ristrutturazione del Franchi procede su due fronti. Il primo è il completamento del lotto che comprende la nuova curva Fiesole, metà Maratona, la Tribuna laterale e i relativi locali di servizio. Il secondo è l’iter per affidare le opere rimanenti, che potrebbero essere finanziate con circa 100 milioni di euro della Fiorentina. L’obiettivo è coordinare i due interventi per aprire i settori riqualificati all’inizio della stagione 2027/28 e dare continuità ai cantieri.

Avanzano la copertura nord, la riprofilatura della Maratona e i lavori negli interrati. Alcune opere dovranno attendere che si liberino gli spazi esterni, oggi usati per depositare i materiali e assemblare a terra le parti della copertura prima del sollevamento con le gru. Rimossa la vecchia cancellata verde, per riaprire i settori serviranno anche bagni, punti di ristoro, locali tecnici, recinzioni, tornelli e aree di prefiltraggio. Restano il restauro della vecchia Fiesole e delle gradinate vicine, la rimozione dei prefabbricati di Italia ’90 sul lato Tribuna nord e lo smantellamento delle due torri faro lato Fiesole, con l’illuminazione trasferita sulla copertura. Alcuni interventi potranno slittare, mentre quelli necessari per ottenere i nulla osta dovranno essere pronti in tempo per l’apertura e per la campagna abbonamenti.

Sul secondo lotto, Fiorentina e Palazzo Vecchio stanno lavorando per adeguare la proposta alle 20 prescrizioni della conferenza preliminare dei servizi, conclusa a ottobre prima della dichiarazione di pubblico interesse del Comune. La conferenza decisoria verificherà il progetto aggiornato. Potrà quindi essere pubblicato il bando per i lavori e la concessione dello stadio per 60 anni, aperto per 120 giorni anche ad altri concorrenti. Seguiranno le verifiche, l’aggiudicazione e la consegna dei lavori.

Intanto è slittata la scelta UEFA dei cinque stadi italiani di Euro 2032, che affiancheranno altrettanti impianti turchi. La decisione era attesa a fine ottobre. Tra le candidate italiane, Firenze ha i lavori in corso e Torino dispone già di uno stadio adeguato, mentre nelle altre città i progetti sono più indietro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.