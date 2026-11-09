Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza la formazione di Vanoli e si sofferma sul mercato di gennaio:

Av

endo obiettivi diversi, il pareggio del Franchi può andare bene alla Fiorentina che allunga ancora un po’ sulla zona-retrocessione, ma non certo alla Juventus che perde ancora punti dalla zona-Champions (lasciamo stare lo scudetto, per favore). Ora sono sei punti in meno dal quarto posto del Milan, ma anche cinque dal Como e due dal Frosinone. Oggi la Juve è fuori dall’Europa e questo non è da Juve.

I bianconeri hanno giocato più della Fiorentina, sono andati sotto due volte e due volte hanno recuperato, hanno chiuso la partita attaccando, volevano la vittoria almeno quanto la Fiorentina, ma spingendo al massimo hanno lasciato spazi esagerati e per due volte, negli ultimi minuti, sono stati salvati da Vicario. Di una squadra che convince sempre a metà, restano anche a Firenze le imperfezioni e l’incompletezza, dovuta in parte al lungo elenco delle assenze. È questa la Juve, ci prova e concede, è reattiva ma non cattiva, e lascia sempre qualcosa per strada. Senza Yildiz, non ha un giocatore capace di decidere. Non ha nel gioco il solito marchio di Spalletti, non ruba l’occhio, non trascina, non infiamma, non alza mai i giri. Probabilmente non ha i giocatori per riuscirci.

La Fiorentina è partita con quattro attaccanti, solo Oulai (buona la sua partita) e Ndour a centrocampo. Per giocare così, ha bisogno sempre del pallone. Che invece la Juventus, preso subito il gol su calcio d’angolo, ha sottratto ai viola per tutto il primo tempo, chiudendolo col 71 per cento di possesso palla, con la rete del pareggio e con un paio di occasioni. Il coraggio di Vanoli va sostenuto, certo, ma per reggere quell’impalcatura ha comunque bisogno di altri incontristi in mezzo al campo, un tipo di giocatore che la Fiorentina non ha in organico e che da tre sessioni di mercato continua a non cercare.