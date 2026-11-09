Di solito i contenuti non si spoilerano prima della loro uscita, ma stavolta facciamo uno strappo alla regola: durante la sosta per gli impegni delle nazionali che è appena iniziata dopo il 2-2 tra Fiorentina e Juventus faremo uscire sui nostri canali un video realizzato coi tifosi fermati all'esterno del Franchi prima della gara contro l'Atalanta. Ai sostenitori viola abbiamo chiesto cosa farebbero in futuro con la porta gigliata: avanti con De Gea? Fiducia a Martinelli che tornerà dal prestito all'Avellino? Oppure un altro portiere dal mercato?

Il campione è ovviamente ristretto e insufficiente ai fini della statistica vera e propria, ma nessuno si è espresso in favore dello spagnolo. Ed era la sera di Fiorentina-Atalanta 2-2, quindi prima dell'errore sul primo gol di Laurienté nella successiva vittoria per 4-2 in casa del Sassuolo e soprattutto prima dell'uscita balbettata che ha portato al pareggio di Bremer contro la Juve. Oggi, dunque, immaginiamo che siano davvero pochi i tifosi viola che non metterebbero quantomeno in discussione il futuro del 36enne capitano a Firenze, incrociando parametri come età, stipendio (siamo intorno ai 3 milioni, il più alto in rosa) e rendimento in campo.

Il mercato si avvicina

dossier Mandas dalla Lazio

Del resto, tre anni sembrano un tempo sufficiente per una delle ultime, se non l'ultima esperienza nel calcio di primo livello per uno dei grandi della storia recentissima di questo sport.(sbagliando? Solo il tempo potrà dircelo), visto come il custode dei pali gigliati per il prossimo ciclo, ma le circostanze impongono almeno una riflessione:Una fonte autorevole come, non più tardi di un paio di settimane fa, ha confermato come il club del presidente Commisso sia

Inevitabilmente, l'appropinquarsi del mercato di gennaio porterà spifferi e di sicuro una porta trafitta 25 volte in 11 giornate di campionato sarà oggetto di pressioni importanti. Siamo davanti ad un tema, è innegabile, perché i tifosi ne parlano, ne leggono e lo faranno per tanti giorni visto che non ci saranno per due settimane partite buone per sovrascrivere le ultime immagini di campo. Ma non confondiamo "tema" con "problema". Un problema va risolto, un tema si può affrontare con meno urgenza.

Prima il problema difesa, poi il tema De Gea

C'è almeno un altro nodo da sciogliere per Vanoli, e sta davanti a De Gea in campo così come gli sta davanti nella lista delle crepe da stuccare nella stagione della Fiorentina:. Come ha scrittoappena dopo il fischio finale,. De Gea sta commettendo più errori di quel che ci si attende, è vero, ma assieme agli scivoloni arrivano(svariate a Milano con l'Inter, ma anche ieri sera a negare la doppietta di Woltemade col piede destro) e sicuramente

Questo non significa che De Gea non vada messo in discussione: anzi. L'opinione di chi scrive è che se mai in un mercato molto complicato come quello invernale si presentasse un'occasione vantaggiosa per la porta e la sicurezza di sé dello spagnolo dovesse vacillare, allora la Fiorentina dovrebbe valutare i margini di manovra, perché con due gol e passa subiti a partita di solito si retrocede; tuttavia, il problema, la cosa urgente da risolvere, con il lavoro in allenamento ma anche intervenendo durante la finestra di riparazione se necessario, sta nel come (non) si difende. Una volta risolto questo problema, si potrà affrontare il tema De Gea. E decidere come procedere verso il tanto reclamizzato passaggio del testimone con Martinelli.