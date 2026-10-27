Il futuro di David De Gea è tutto da scrivere. A 35 anni il portiere spagnolo, ripartito da Firenze dopo la fine dell'esperienza targata Manchester United, potrebbe guardarsi intorno per decidere dove e come andare a concludere la propria prestigiosa carriera. Così come la Fiorentina potrebbe decidere di cambiare il proprietario della sua porta, considerando che già quest'estate negli uffici del Viola Park c'era stata una riflessione riguardo alla posizione del capitano designato da Paolo Vanoli.

Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, il club dei Commisso potrebbe ascoltare, ed accogliere, eventuali offerte per De Gea, che anche a Milano domenica scorsa contro l'Inter ha dimostrato di essere ancora un portiere di valore, nonostante qualche errore di troppo in questo inizio di stagione. Il punto centrale della situazione riguarda lo stipendio dell'ex United, tra i più alti della rosa gigliata e ritenuto ormai molto pesante per un giocatore di 35 anni. Ecco che allora le strade di De Gea e della Fiorentina potrebbero separarsi a fine stagione.