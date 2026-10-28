Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Aurelio Virgili, figlio dell'ex viola Giuseppe "Pecos Bill" e amico di Maurizio Sarri ha parlato del momento dell'Atalanta e della sfida contro la Fiorentina:

È una partita che arriva in un momento delicato per entrambi, però per motivi differenti. Maurizio ha dovuto fare i conti con vari infortuni, soprattutto in fase difensiva. La Fiorentina ha problemi diversi, che sono collegati anche allo scorso anno, siamo stanchi, a Firenze, di questa situazione. Sicuramente domani sarà una partita difficile da interpretare. La Fiorentina parte con il vantaggio di un tifo molto legato, mi viene da ridere quando penso alla Lazio prima senza tifosi; penso che un pareggio accontenterebbe entrambe le squadre.

Sul Sarri-Fiorentina mai nato

Conoscendo bene la situazione, penso che la responsabilità di Maurizio sia inferiore a quella della Fiorentina, anche perché l’anno scorso lui lo aveva dichiarato chiaramente che sarebbe venuto volentieri a Firenze. Io so che due anni fa Goretti lo voleva, invece Pradè non ne voleva sapere. Quest’anno, con Paratici, qualche attrito c’era stato alla Juve, sono sicuro che, se la Fiorentina avesse preso Giuntoli, adesso a Firenze ci sarebbe Sarri.

Il pensiero di Sarri sulla Fiorentina

È innegabile che Maurizio abbia un legame con la Fiorentina, abbiamo parlato con lui della squadra e di alcuni giocatori che gli piacciono. Ad esempio, mi ha detto subito che Atta gli piaceva molto. Poi ogni allenatore ha le proprie preferenze, sia sui singoli che sul modo di giocare.