Nelle ultime settimane si è parlato nuovamente di un Beltran in ottica Fiorentina. Il portiere del River piace a numerose squadre europee, tra cui i viola, ma nella rosa dei Millionarios c'è anche Lucas, ex attaccante viola. Tornato a casa dopo non aver convinto nel vecchio continente, non è riuscito ancora a sbloccarsi.

Come scrive TyCSports, la crisi degli attaccanti preoccupa e non poco l'ambiente, in vista del Superclasico contro il Boca. In Primera, Beltran ha giocato 13 volte in questa stagione, senza mai segnare. Nonostante abbia riconquistato il posto su Driussi, l'ex Fiorentina si è fatto apprezzare per il gioco spalle alla porta, ma negli ultimi 16 metri è stato poco incisivo. Una difficoltà realizzativa che già a Firenze era parsa evidente, sotto le gestioni di Italiano e Palladino.