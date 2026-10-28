Il punto sugli infortunati e le ultime di formazione della Fiorentina in vista della partita di domani sera al Franchi contro l'Atalanta
VIDEO - Figuraccia Arsenal: eliminati in Carabao da una squadra di quarta serie
In vista della partita di domani della Fiorentina contro l'Atalanta il Pentasport di Radio Bruno ha fatto chiarezza su quelli che potrebbero essere gli undici indiziati a partire dal primo minuto. Ranieri anche oggi si è lavorato a parte, domani Vanoli deciderà se portarlo o meno alla partita. Se ci sarà, andrà comunque in panchina, con Dragusin e Viery dal 1'. Viola che porteranno anche il giovane Beldenti. Il ballottaggio principale è quello tra Goncalves e Brescianini, con il secondo avanti per giocare dall'inizio dopo la buona prestazione con l'Inter. Davanti, invece, Mastantuono, Pellegrino e uno tra Njie e Gnonto, con il secondo pronto a prendersi una maglia da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA