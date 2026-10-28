In vista della partita di domani della Fiorentina contro l'Atalanta il Pentasport di Radio Bruno ha fatto chiarezza su quelli che potrebbero essere gli undici indiziati a partire dal primo minuto. Ranieri anche oggi si è lavorato a parte, domani Vanoli deciderà se portarlo o meno alla partita. Se ci sarà, andrà comunque in panchina, con Dragusin e Viery dal 1'. Viola che porteranno anche il giovane Beldenti. Il ballottaggio principale è quello tra Goncalves e Brescianini, con il secondo avanti per giocare dall'inizio dopo la buona prestazione con l'Inter. Davanti, invece, Mastantuono, Pellegrino e uno tra Njie e Gnonto, con il secondo pronto a prendersi una maglia da titolare.

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