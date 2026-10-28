Il commento dell'ex viola sulla partita di domani della Fiorentina

Redazione VN
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L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, dopo l'intervento di oggi pomeriggio, direttamente dalla festa della radio. Questa la sua battuta sulla partita di domani dei viola al Franchi contro l'Atalanta:

Domani bisogna solo avere fiducia, sperando che sia una serata giusta. Anche loro hanno dei problemi, non come noi ma li hanno, e la Fiorentina dovrà essere brava a tirarli fuori per portare a casa un risultato positivo.
amoruso

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