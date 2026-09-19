Iacopo Salvatori

Graziani: “Il VAR è morto! Il problema è la difesa, abbiamo subito 17 gol"
Francesco Graziani ha parlato del momento viola
Nato a Bagno a Ripoli il 29 settembre 2004, sono prossimo alla laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Firenze. Grande appassionato di sport a 360 gradi, ma in particolare di calcio, ciclismo e darts. Il mio legame con la Fiorentina nasce in famiglia, grazie alla fede viola trasmessami da entrambi i miei nonni. Dal febbraio 2026 su Violanews.com, seguendo l’intero mondo gigliato dalle formazioni giovanili alla prima squadra e contribuendo alla realizzazione di contenuti social.
Francesco Graziani ha parlato del momento viola
Rubinho ha parlato di De Gea
Giampaolo Marchini ha parlato delle dinamiche arbitrali e del momento viola
Maurizio Pistocchi ha analizzato il fischietto in serie A
Ubaldo Scanagatta ha tracciato un quadro del momento della Fiorentina
Alessio Lamanna ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Como
Benedetto Ferrara ha parlato del momento viola
Leonardo Fabbri ha analizzato il momento della Fiorentina
Dove vedere AlbinoLeffe-Fiorentina
Stefano Carobbi ha descritto il momento della Fiorentina
Enzo Baldini ha fatto il punto sulla Fiorentina
Pasquale Bruno si è soffermato sul momento viola
Enzo Bucchioni ha analizzato il momento della Fiorentina
Stefano Eranio ha analizzato il momento della Fiorentina
Alberto Malusci si è soffermato sul momento della Fiorentina
Stefano Cecchi ha descritto il momento della Fiorentina
Gianfranco Monti ha analizzato il momento della Fiorentina.
Joao Mario, intervenuto ai microfoni di RTV38 ha parlato del suo arrivo a Firenze.
Massimo Sandrelli si è soffermato su Fagioli e sul gioco di Mancini.
Giampaolo Marchini ha tracciato un quadro del momento della Fiorentina.
Francesco Graziani ha analizzato il momento della nazionale, soffermandosi su Kayode.
Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina.
Daniele Carnasciali ha fatto il punto sulla Fiorentina.
Pasquale Padalino ha parlato della difesa viola, sopratutto di Ranieri.
Andrea Santoni ha descritto le prospettive della Fiorentina
Enzo Baldini ha descritto il momento viola
Alessandro Calori ha analizzato il momento della Fiorentina
Benedetto Ferrara ha parlato del lavoro di Vanoli
In vista della sfida di domani, Vanoli si prepara a ospitare Allegri: in quali altre occasioni i due allenatori si sono affrontati in carriera?
Stefano Cecchi ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia della sfida contro il Napoli e degli eventuali leader.