Iacopo Salvatori

Redattore

Nato a Bagno a Ripoli il 29 settembre 2004, sono prossimo alla laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Firenze. Grande appassionato di sport a 360 gradi, ma in particolare di calcio, ciclismo e darts. Il mio legame con la Fiorentina nasce in famiglia, grazie alla fede viola trasmessami da entrambi i miei nonni. Dal febbraio 2026 su Violanews.com, seguendo l’intero mondo gigliato dalle formazioni giovanili alla prima squadra e contribuendo alla realizzazione di contenuti social.