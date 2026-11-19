Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina:

Troviamo una squadra che non è una corazzata, però ci sono due giocatori che mi piacciono: uno è Varela e l’altro è Robinson. È una squadra che davanti ha qualità. Non ho paura, sono uno di quelli convinti che la Fiorentina sia una squadra in crescita che possa fare bene a Monza.

Legame tra centrocampo e difesa

La difesa ci pone dei dubbi, ma con questo centrocampo non è molto aiutata. Sono dell’idea che, se prendiamo tanti gol, sia colpa della metà campo, che non aiuta in fase difensiva. Nel calcio serve l’equilibrio: vedi la Roma, ha Koné, De Roon e Cristante, sono tre giocatori che non superi, uguale per l’Inter. A noi mancano degli elementi che possano fare "legna".

L'assenza di equilibrio

Abbiamo 4 terzini che sono più bravi a spingere che a difendere e nel calcio moderno serve equilibrio per vincere, e in questo momento la Fiorentina non ce l’ha. A centrocampo non ci sono giocatori come Borja Valero o Aquilani. Brescianini, a Frosinone, giocava da seconda punta e non è ideale per la fase di interdizione, lo stesso vale per Atta. Servirebbe qualche innesto a gennaio. Io il pallone lo consegnerei agli avversari quando facciamo possesso, perché mi fanno paura i nostri quando hanno palla.

L'assenza di un leader difensivo

Pongracic, fino a qualche mese fa, era il problema della Fiorentina, penso che ogni tanto ci dimentichiamo di quello che diciamo. In questo momento manca un leader difensivo. Pensavo potesse esserlo Dragusin, ma fino a questo momento mi ha convinto a metà, anche se rimane il più forte dei nostri.

Il sostegno verso la squadra

Bisogna sostenere la squadra anche quando le cose vanno male. Io mi ricordo un 1-1 contro il Perugia con un solo tiro in porta, quanto ho patito quel giorno. La Fiorentina è come un film di un tempo: andavi al cinema, piangevi un monte, uscivi e dicevi: Quanto mi sono divertito!

Monza e le prossime sfide

La caratura della squadra devi obbligatoriamente vederla ora, perché se perdi anche questa c’è poco da fare. Può passare il pareggio in trasferta, che non è mai una condanna, ma perdere no. Nelle prossime 5 partite mi auguro 10/12 punti, queste partite ti permetteranno di capire che tipo di stagione ci dobbiamo aspettare dalla Fiorentina e io penso che il destino dei viola siala parte sinistra della classifica.

Goncalves

Mi sto innamorando tecnicamente di Goncalves, il quale continua a ripetere che non è un’ala sinistra, ma siamo così sicuri che in un 4-3-3 non sia adatto a ricoprire il ruolo di ala oppure, in un 4-2-3-1, a giocare a sinistra nei tre.