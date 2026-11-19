Arthur Atta sta finalmente tornando. I progressi degli ultimi giorni in allenamento, con la graduale ripresa del lavoro in gruppo, sembrano essere la luce in fondo al tunnel. Ci sono possibilità concrete che la partita di lunedì a Monza segni il ritorno del francese tra i convocati, se poi si preferisse aspettare un'altra settimana cambierebbe poco. La cosa importante è che Atta sembra essersi messo alle spalle l'infortunio.

Un ritorno che assomiglia ad un inizio, perchè nelle sue prime 6 presenze in maglia viola (5 in campionato e 1 in Coppa Italia) il vero Atta non si è mai visto. Colpa di quel problema fisico ma anche di una Fiorentina che era un cantiere aperto, nel quale i singoli faticavano ad emergere.

Il ritorno di Atta

Va da sè che dopo due mesi di stop servirà (ancora) un po' di pazienza prima che Atta torni a regime. Difficile immagire l'ex Udinese titolare prima di 2-3 partite, serve fare un passo alla volta e averlo a disposizione per Monza (o per Udine) sarebbe già una risorsa preziosa in più per Vanoli. L'inizio di stagione deludente di Atta, di pari passo con quello della Fiorentina, ha fatto forse dimenticare il valore di

Un giocatore che nessuno (né a Firenze né in Italia) pensava che potesse essere alla portata della Fiorentina, prima del sorprendente blitz di Paratici. Giusto per rinfrescare la memoria. Atta è un talento puro, tecnicamente di primo livello, che forse deve crescere sul piano della personalità, ma che senza dubbio può alzare e di molto il tasso qualitativo della Fiorentina.

Dove giocherà Atta

Nelle prime due uscite di Vanoli con Venezia e Napoli, Atta era stato schierato da interno sinistro con libertà di inserimento alle spalle della punta. Ed è lì che ci aspettiamo di rivederlo:

Difficile immaginarlo in una linea mediana a 2, con Goncalves davanti a lui, più probabilmente il francese ed il portoghese saranno spesso in staffetta (un lusso), anche se la speranza è che Vanoli trovi il modo di farli convivere, allargando uno dei due a sinistra in certi frangenti, o disponendo il centrocampo in modo diverso. Vedremo. Una cosa è certa: con i suoi giocatori di maggior talento finalmente a pieno regime, la Fiorentina potrà togliersi delle belle soddisfazioni.