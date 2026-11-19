Mateo Pellegrino è figlio d'arte. Suo padre Mauricio è stato calciatore ad alti livelli (ha giocato anche qualche partita in Nazionale con Batistuta) e poi è diventato allenatore. Veste nella quale ha fatto esordire proprio l'attuale attaccante della Fiorentina con il Velez nel 2021. "Non avrei mai pensato che sarebbe stato proprio lui a farmi debuttare nel calcio professionistico. 31 marzo 2021, 1° aprile in Italia: nessuno scherzo, tutto vero. Mi fece entrare nel finale di una partita da dentro o fuori contro il Banfield. Purtroppo, perdemmo 3-2 ma furono 10’ indimenticabili. Un giorno che non dimenticherò mai" ha raccontato Mateo.

Bello l'aneddoto legato a Fernando Torres, ai tempi in cui Mauricio era il vice di Benitez a Liverpool e Mateo era un bambino che sognava di diventare calciatore. "Era biondo anche lui e segnava in ogni partita. Pensate l’emozione che provavo quando El Niño si fermava a calciare insieme a me alla fine dei suoi allenamenti. All’inizio faticavo anche a parlare. Ovviamente lui non sbagliava mai" dice Pellegrino. LEGGI QUI LA LETTERA COMPLETA