La sosta per le Nazionali è ormai alle spalle e si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina, anche se servirà un po' di pazienza. I viola sono infatti impegnati lunedì sera nel posticipo della 12° giornata di Serie A, in trasferta contro il Monza. Gara che inaugura una serie di partite sulla carta abbordabili e che ci diranno se la Fiorentina può rilanciarsi verso una classifica più decente, o se il rischio concreto è quello di un'altra stagione di grande mediocrità. Un passo alla volta.

Tra i motivi di curiosità di Monza-Fiorentina c'è anche la nutrita colonia di ex viola della squadra biancorossa allenata da Juric. Sono 5 in tutto, contando anche quel Kouadio che proprio ex non è, considerando che il suo cartellino è ancora di proprietà dei viola. Il difensore classe 2006, che sta disputando un ottimo campionato da titolare fisso, è a Monza in prestito secco quindi sarà la Fiorentina a decidere del suo futuro.

Ex a tutti gli effetti è invece Lorenzo Lucchesi, fiorentino di nascita, anche lui difensore, ceduto per circa 2 milioni di euro anche se la Fiorentina ha conservato una percentuale sulla futura rivendita. A centrocampo nel Monza c'è Folorunsho, in viola per pochi mesi due stagioni fa, che rientrerà proprio lunedì dopo un'assenza per infortunio.

L'ex più rilevante è senza dubbio Andrea Colpani, arrivato a Firenze proprio dal Monza con tante aspettative nell'estate 2024. Aspettative per niente ripagate e parabola della carriera che è poi precipitata con il ritorno per fine prestito in biancorosso, nella scorsa Serie B: oggi non è neppure un titolare della squadra di Juric (solo 3 presenze dal 1' fin qui). A completare il quadro degli ex c'è Cutrone, un trascorso in viola vecchio ormai 5 anni.