Vanoli nelle vesti di difensore contro Lukaku: Conte ha svelato gli esercizi ai tempi dell'Inter
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Se Romelu Lukaku è diventato un giocatore di livello internazionale lo deve anche a... Paolo Vanoli. A raccontarlo è stato Antonio Conte, nel corso di un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Parlando dell'attaccante belga allenato ai tempi dell'Inter, il tecnico ha ricordato il lavoro fatto in allenamento insieme all'allora suo collaboratore, oggi mister della Fiorentina.
Le parole di Conte
Lukaku non era abituato a giocare spalle alla porta, voleva solo andare in profondità ma il nostro intento era farlo diventare un giocatore completo. Con Paolo Vanoli, che faceva parte del mio staff, a fine allenamento facevamo un esercizio specifico con Romelu. Vanoli gli si metteva dietro con la sagoma di gommapiuma, e lo tampinava, lo spingeva, mentre lo sparapalloni gli faceva arrivare palloni a ripetizione che lui doveva riuscire a difendere. E' diventato Lukaku così.
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