Filtra cauto ottimismo in casa Fiorentina in vista della sfida di lunedì sera al a Monza. Secondo quanto riportato da Radio Bruno durante Il Pentasport, Inao Oulaï sarebbe attualmente in vantaggio su Nicolò Fagioli per una maglia da titolare a centrocampo. Una possibile inversione delle gerarchie, maturata alla luce delle ultime prestazioni offerte dai due giocatori.

Per quanto riguarda Ndour e Ranieri, il centrocampista dell'Under 21 prosegue con un programma di allenamento differenziato, ma non è escluso un suo impiego nel corso della gara, anche a partita iniziata. Segnali incoraggianti, invece, per Ranieri, sempre più vicino al rientro: per lui si apre la possibilità di una maglia dal primo minuto al fianco di Dragusin al centro della difesa.

Buone notizie anche sul fronte Njie, che ha smaltito la botta rimediata durante l'esperienza con la nazionale svedese, culminata con il debutto in prima squadra. Resta però da valutare il suo impiego dal primo minuto: Gnonto, che durante la sosta si è allenato regolarmente con il gruppo al Viola Park e ha conquistato la fiducia di Paolo Vanoli, potrebbe partire titolare, lasciando allo svedese la possibilità di subentrare a gara in corso.