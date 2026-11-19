Nei giorni dell'uscita del film di Edoardo Bove, Luca Ranieri ha parlato del suo rapporto con l'ex giocatore viola: "Con Edo, ovviamente, mi sento tutt'ora. Soprattutto adesso che è uscito anche il suo film, ci siamo sentiti. Adesso non ricordo neanche cosa stessi pensando in quel momento, c'era tanta paura. Per fortuna l'ambulanza sapeva cosa fare e i dottori hanno gestito la cosa al meglio, quindi è andato tutto come doveva andare. Sono felice che adesso Edo stia alla grande e che giochi in Inghilterra".

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"Il nostro direttore Joe mi manca perché con lui avevo un bellissimo rapporto, mi ha aiutato veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Tu sapevi che quando arrivavi al centro sportivo alle 6 di mattina, o alle 3 di notte, lui era sempre qui in giro, perché viveva qui. Una persona unica che nel calcio è veramente difficile da trovare. Il presidente uguale, una persona fantastica. Ci mancano tanto".Ranieri ha parlato poi del suo atteggiamento e dell'etichetta che qualcuno gli ha cucito addosso di giocatore scomodo e provocatorio: "Sarei incoerente se dicessi di no, quindi mi riconosco. In questo atteggiamento a volte esagero, a volte vado anche sopra le righe. Sempre col rispetto, però fa parte di me e questo mi tiene ancora più concentrato dentro la partita e mi fa aumentare il livello della prestazione, agonistico e di concentrazione"."Dell'anno scorso ormai non voglio manco più parlare perché è stata un'annata difficile. Quest'anno, citando il mister, è una pagina bianca, un libro vuoto che dobbiamo scrivere noi. Siamo partiti non bene, però sono sicuro che abbiamo veramente un grande gruppo, con tanti grandissimi giocatori e ne usciremo"."Sicuramente ogni anno c'è da combattere per il posto se vuoi stare in una in una società come questa, perché il livello aumenta sempre. Adesso sono stato fermo un mese per un problema al piede, sono tornato giusto per andare in panchina contro la Juve. E questa pausa mi è servita sicuramente per ritrovare la mia miglior condizione fisica".Ranieri racconta chi l'ha colpito di più tra i nuovi: "Potrei dire Mastantuono in cima, ma uno che mi ha veramente stupito per le sue qualità è Jimenez, anche per via della sua giovane età. In generale tutti i giocatori sono ragazzi, hanno ancora tanta strada da fare, ma lui è entrato alla grande in questa Fiorentina per determinazione e qualità. È veramente un bravo ragazzo che deve continuare ad allenarsi a giocare così".