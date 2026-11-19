Njie ha interrotto il suo esordio con la Svezia dopo aver rimediato una botta, ma spera di recuperare per la trasferta di lunedì a Monza. «Ho sentito dolore e non ho voluto correre alcun rischio», ha spiegato l’esterno viola. Le prime indicazioni sono positive e l’infortunio non sembra grave. Lo staff medico della Fiorentina lo valuterà oggi per capire se potrà essere a disposizione di Vanoli.

Mastantuono torna dalla nazionale con una doppietta in 45 minuti contro la Costa Rica. Le due reti sono arrivate con lo stesso movimento già visto contro il Venezia: partenza da destra, rientro verso il centro e sinistro sul primo palo appena superato il vertice dell’area. Il talento di proprietà del Real Madrid è salito così a tre gol in otto presenze con l’Argentina, uno ogni 92 minuti giocati. Scaloni ha ricordato che Franco era il più giovane in campo e ha invitato a sostenerne la crescita senza caricarlo di paragoni.

Oggi Mastantuono svolgerà una seduta di scarico personalizzata al Viola Park e da domani tornerà in gruppo, con la prospettiva di partire titolare a Monza. Anche Ndour, che si è già allenato con i compagni, sarà regolarmente a disposizione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.