La sosta per le nazionali sta per chiudersi e Joao Mario si prepara a tornare in campo con la maglia della Fiorentina. Il difensore portoghese ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, toccando i temi caldi della stagione viola.

Arrivato in estate in prestito oneroso con opzione di riscatto a giugno, Joao Mario ha ritrovato spazio titolare nelle ultime tre gare dopo un avvio complicato. Il lavoro durante la sosta punta dritto sulle criticità emerse finora:

Sto bene e con i compagni sto lavorando per migliorare tutti gli aspetti del gioco, specie la fase difensiva perché subiamo tanti gol.

Il pareggio contro la Juventus, sua ex squadra nell'ultima parte della scorsa stagione dopo l'esperienza al Porto, ha lasciato sensazioni contrastanti:

Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. È questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fine non sono arrivati i tre punti.

Il presunto tocco di mano e obiettivi personali

Sul piano personale, tornare a confrontarsi con i bianconeri ha avuto un sapore particolare, così come l'episodio più contestato della serata, legato a un suo tocco con il braccio in area:

È stato speciale. A Torino sono stato soltanto sei mesi ma sono bastati per capire tutta la grandezza di quella società, insieme a tanti giocatori forti. Ma appena sono sceso in campo mi sono solo concentrato sul match. Ormai è acqua passata. Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta.

Sotto la guida di Vanoli, il portoghese si è adattato a giocare sulla corsia mancina pur preferendo la destra. Una soluzione che affronta con disponibilità, senza distogliere lo sguardo dal presente gigliato:

Ovviamente è un po' diverso anche se non è la prima volta che cambio fascia. Mi sto adattando. Ma se la squadra ha bisogno di me in questo ruolo eccomi. Tornare in Nazionale è uno dei miei obiettivi anche se ora la priorità è fare bene con la Fiorentina.

Sulla parentesi juventina, chiusa in anticipo per la voglia di maggiore continuità nonostante un contratto valido fino al 2030, Joao Mario mantiene toni misurati e ribadisce la scelta fatta a Firenze:

Penso di aver iniziato bene la stagione poi l'allenatore ha fatto altre scelte e ho finito per giocare poco. Ma io sono uno che ha voglia di giocare sempre, di lì la decisione di andar via. Ma la Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà. Ora però sono alla Fiorentina, in un club pieno di storia, per me è un motivo di orgoglio. Voglio fare bene e sono concentrato su questo. Al futuro come detto penserò poi.

A chi gli chiede se abbia mai dubitato della scelta estiva nei momenti più bui, la risposta è netta:

Mai. Nel calcio certi momenti capitano. Vero che abbiamo iniziato male anche per via dei tanti cambiamenti, ma ho sempre creduto che siamo una squadra forte. Ora stiamo crescendo, penso e spero che il peggio sia alle spalle.

Yildiz o Mastantuono?

Non mancano i passaggi sui temi internazionali e sui protagonisti del campionato. Sul futuro del Portogallo senza Cristiano Ronaldo, Joao Mario esprime un rammarico per il modo in cui è stato gestito l'addio del fuoriclasse rispetto a quanto accaduto con Lionel Messi in Argentina:

Ripartiremo dai tanti talenti che per fortuna non ci mancano. Ma che dispiacere vedere che Cristiano non è stato salutato e omaggiato come ha fatto l'Argentina con Messi. Mi ha fatto male, Ronaldo meriterebbe la stessa partita celebrativa, speriamo che la facciano, lui è stato uno dei più grandi della storia del calcio. Ci ho giocato assieme, ricordo che mi accolse benissimo, è un top anche come persona.

Lunedì prossimo la Fiorentina affronterà il Monza di Gustavo Varela, capocannoniere del torneo con 9 reti e già nel mirino di grandi club:

No, già in Portogallo stava facendo bene, per giocare in un club come il Benfica devi essere forte. Lui è giovane ma sa già come colpire, può essere importantissimo anche per la nostra Nazionale. Voglio che faccia bene ma non lunedì.

Infine, un parallelo tra due giovani talenti che ha incrociato tra Torino e Firenze, Kenan Yildiz e Franco Mastantuono,prima di guardare al calendario che attende i viola contro Monza, Udinese, Cagliari e Parma:

Sono due giocatori pieni di qualità, forti, in grado di decidere una partita. Hanno un grandissimo futuro, sono affezionato ad entrambi. Yildiz sta uscendo da un infortunio, quando tornerà farà benissimo. Nelle prossime gare bisogna fare più punti possibili. Non sarà facile ma dobbiamo scendere in campo dando tutto e pensando di poter battere tutte.