A circa quaranta giorni dal mercato di gennaio, la Fiorentina prepara interventi mirati per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione e valorizzare la rosa giovane costruita in estate. La priorità di Fabio Paratici è il centrocampo, mentre un innesto in difesa è possibile e le valutazioni sull’attacco restano aperte. Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, Biondini dell’Empoli e Tiago Gabriel del Lecce sono per ora semplici nomi sul taccuino. La società punta a preservare i giocatori di maggior valore tecnico ed economico, mentre le voci sulle possibili partenze di De Gea, Oulai e Fagioli restano da verificare.

A Monza, lunedì sera, Franco Mastantuono dovrebbe partire titolare sulla destra del tridente. Il classe 2007 ha instaurato un buon rapporto con Paolo Vanoli ed è uno dei pochi viola capaci di saltare l’uomo con regolarità e creare superiorità anche negli spazi stretti. Sono qualità che possono fare la differenza al Brianteo, dove la Fiorentina dovrebbe fare la partita contro un avversario pronto a concedere poca profondità. Il club vorrebbe tenere l’argentino anche nella prossima stagione, ma ne parlerà con il Real Madrid soltanto in estate.

Christ Oulai rientra oggi al Viola Park dopo aver segnato dalla distanza con la Costa d’Avorio, che ha conservato il primato nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Il ventenne è leggermente favorito su Fagioli, reduce da un periodo di appannamento, per una maglia da titolare a Monza, come già accaduto contro la Juventus. Vanoli ne apprezza l’intensità e gli chiede di gestirla meglio da vertice basso, scegliendo quando aggredire il portatore di palla e quando restare a protezione della difesa. La sfida per Oulai è dare continuità alle prestazioni e confermarsi titolare. Lo scrive la Nazione.