Vi proponiamo la seconda parte dell'intervista di Marco Brescianini a Radio Bruno
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, è stato intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno. Tantissimi i temi trattati, partendo dal suo arrivo a Firenze fino a parlare di... Qui la seconda parte delle sue parole:
Qualità inespressa
Sicuramente quello che ci è mancato, come ho detto prima, è stata una compattezza generale di squadra, perché anche nelle ultime partite le occasioni le abbiamo avute. Poi magari c'è stata la bravura degli avversari e qualche episodio che ci ha penalizzato. Però io partirei specialmente da quello che stiamo facendo ora, che è essere tutti compatti, difendere tutti assieme, perché se riusciamo a colmare questo aspetto, poi ci togliamo delle belle soddisfazioni.
Il Frosinone, sua ex squadra
Sicuramente è un ambiente che aiuta soprattutto i giovani, perché comunque c'è l'organizzazione. È una società piccola, ma che ti fa lavorare bene. Non mi sorprende questo momento, perché hanno fatto benissimo l'anno scorso in Serie B e quest'anno sono rimasti, più o meno, lo stesso gruppo. Conoscono i concetti del loro mister e stanno facendo molto bene, quindi diciamo che è la rivelazione di questo campionato. Se l'avevamo già capito il giorno del Centenario? Sicuramente si era intravisto qualcosa, poi ovvio, anche noi abbiamo avuto delle colpe, però comunque hanno un gioco molto verticale, molto aggressivo e questo gli sta dando molti punti.
Una parola per ogni compagno di reparto
Fagioli? Per me geometra, perché comunque riesce a avere sempre le misure giuste, sia tatticamente che tecnicamente. Riesce a essere sempre pulito e penso che per un play sia fondamentale anche avere questa visione. Atta? È un giocatore talentuoso. Oulai? È un giocatore aggressivo. Ndour? È un giocatore completo, perché riesce a fare tutto. Goncalves? Lui è rifinitore. Marco Brescianini? Forse completo anch'io, però devo migliorare sotto tanti aspetti.
Gli elogi di Vanoli nei suoi confronti
Sì, ho avuto modo di sentirle, infatti lo ringrazio pubblicamente, perché comunque sentire queste parole fa sempre piacere e penso che come lui ci stiamo mettendo tutti noi stessi. Dedichiamo la maggior parte del tempo a questo sport, che poi è il nostro lavoro, quindi penso che dobbiamo avere anche molto rispetto per quello che facciamo e io sono cresciuto cos. Per me, l'impegno, la voglia di migliorarsi, la professionalità non devono mai mancare, perché se manca questo allora poi è molto più difficile far risaltare le altre qualità.
I calciatori hanno un "prezzo"
Sicuramente ne siamo a conoscenza, anche noi più o meno. Poi, secondo me, un giocatore quando comunque viene acquistato deve sentire la fiducia da parte della società. Il fatto che ti hanno preso vuol dire che hanno fiducia, quindi devi riuscire a dimostrare tutte le qualità. Poi, secondo me, il giocatore con i social deve avere un approccio un po' diverso rispetto al tifoso. Io personalmente li uso, non sono molto attivo sui social, non leggo, anche perché si sa bene: un giorno puoi essere portato in alto, l'altro giorno puoi essere il peggiore di tutti, quindi bisogna avere sempre un certo equilibrio. Sappiamo ormai cosa vuol dire convivere con i social, fanno parte di questa società.
Ora arriva il Monza
Sarà una partita molto fisica, perché loro giocano uomo contro uomo, quindi dovremmo essere bravi a sfruttare l'uno contro uno, la superiorità. Loro sono sempre molto aggressivi, ce li hai sempre vicini e devi essere bravo a muovere la palla velocemente per riuscire a sfruttare questi spazi che magari ti concedono una volta o due.
La vittoria in casa manca da aprile
Speriamo che vada bene questa trasferta (ride, ndr). Però no, forse casualità, perché comunque noi abbiamo sempre cercato di giocare alla stessa maniera, sia in casa che fuori. Le squadre avversarie, quando giocano in casa nostra, per portare punti a casa si chiudono un po' di più e magari fai più fatica a scardinare le difese.
Cosa guarda in tv
Ultimamente il tennis. Sì, Sinner, ma anche Alcaraz, perché comunque vedo grandissimo talento, ma anche grandissima dedizione. Anche loro giocano tantissime volte durante l'anno e devono sempre cercare di stare bene fisicamente e mentalmente. Questi ATP di Torino li sto seguendo. Se ho provato a giocare? Ho provato qualche estate fa, sì, con mio papà, che ultimamente lui essendo in pensione sta giocando a tennis. È uno sport molto bello. Io personalmente sceglierei sempre uno sport di squadra, però è molto bello anche guardare il tennis e vedere queste individualità.
Il compagno per una serata a cena
Forse l'avevo già detto anche in un'altra intervista, con Lezzerini: è quello che sceglierei per andare a cena.
Se ha un cane
Sì, ho un cane, è un Golden Retriever. Sì, lui ha quasi quattro anni, mi segue in ogni città, quindi sono legatissimo. Poi io sono innamorato dei cani. Diciamo che non riuscirei a viverci senza.
Centro o periferia?
Sto in periferia, ci sono tantissime aree verdi e anche sotto quel punto di vista extra calcistico mi trovo molto bene.
Aspettando il gol
È un obiettivo che comunque ogni giocatore penso abbia in testa. Prima di tutto l'obiettivo è riuscire a mettere in campo quello che serve alla squadra, poi se serve anche il gol è ovvio che uno vuole farlo. Però, se c'è il compagno messo meglio, io sono sempre per far segnare lui.
Nel precampionato ha fatto anche il terzino
Sì, esatto. Dove serve sanno che io ci sono e possono contare su di me.
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