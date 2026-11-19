Franco Mastantuono ha firmato una doppietta nel 7-0 dell’Argentina contro la Costa Rica, segnando due volte di sinistro nella ripresa. Il ct Lionel Scaloni gli ha concesso un tempo, come a Nico Paz, autore di due reti nei primi 45 minuti, una di sinistro dal limite e l’altra con una conclusione di destro. I due mancini, entrambi abituati ad accentrarsi per cercare il tiro, sono tra i candidati a raccogliere l’eredità di Leo Messi, idolo e punto di riferimento per entrambi. Finora in nazionale si sono alternati più spesso di quanto abbiano giocato insieme.

Arrivato a Firenze a 19 anni in prestito secco dal Real Madrid, Mastantuono ha scelto la Fiorentina per fare il salto di qualità, accettando una stagione senza coppe europee. Suo padre Cristian è stato il suo primo allenatore nelle giovanili ad Azul. Anche Nico Paz, di tre anni più grande, è passato dal Real prima di affermarsi al Como e mettersi in mostra in Champions League. Il club spagnolo conserva su di lui un diritto di riacquisto da 80 milioni di euro.

In Serie A Mastantuono ha giocato tutte le 11 partite da titolare e segnato quattro gol, che lo rendono il miglior marcatore argentino del campionato insieme a Lautaro Martínez e Mateo Pellegrino. È ancora a zero assist, ma guida la Serie A per duelli vinti (73), precede Paz nei dribbling riusciti (22 a 18) ed è secondo per tiri totali (44 contro i 46 del giocatore del Como). Paz è avanti nelle conclusioni da fuori area (22 a 16) e ha già totalizzato sei gol e otto assist tra campionato e Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.