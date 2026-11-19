La Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 visto contro la Juventus. A Monza, Pedro Gonçalves è atteso alle spalle della punta. Il portoghese è in crescita sul piano fisico e sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella squadra di Paolo Vanoli.

Resta in dubbio Alieu Njie, uscito anzitempo con la Svezia per un problema alla coscia. Le prime indicazioni sono rassicuranti e gli accertamenti chiariranno se potrà esserci a Monza. Se l’esterno dovesse dare forfait, Wilfried Gnonto potrebbe prendere il suo posto sulla sinistra. Arthur Atta lavora ancora parzialmente in gruppo e resta da valutare, mentre Cher Ndour dovrebbe essere convocato dopo aver superato il problema alla caviglia. Pongracic e Parisi proseguono il lavoro differenziato e restano indisponibili.

In mediana Christ Inao Oulai potrebbe partire al posto di Nicolò Fagioli. Il buon momento dell’ivoriano gioca a suo favore e la scelta permetterebbe all’ex Juventus di recuperare energie. Vanoli continua a puntare sul classe 2001 e lo aspetta al meglio della condizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.