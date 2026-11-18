Prosegue il lavoro della Fiorentina in vista della ripartenza del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. In attesa che il gruppo torni al completo, Paolo Vanoli continua a preparare i propri giocatori per la gara di lunedì sera contro il Monza, dove potrebbe ritrovare qualche calciatore che non vediamo sul campo da diverse settimane. Infatti, secondo quanto raccolto, nella giornata di oggi sia Cher Ndour, che ricordiamo essere rientrato anticipatamente dal ritiro con l'Italia U21 per un problemino alla caviglia, e Arthur Atta si sono allenati parzialmente con il resto del gruppo. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Marin Pongracic e Fabiano Parisi (infortunatosi verso la fine della passata stagione a Torino contro la Juventus).

E Njie?

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Nulla di preoccupante, infine, e fortunatamente, per, rientrato oggi al Viola Park, ma che tornerà ad allenarsi e ad essere valutato più attentamente dallo staff della Fiorentina dalla giornata di domani. Per lui, comunque,dopo il piccolo fastidio avuto alla coscia nella gara della sua Svezia contro la Polonia. Dunque, sospiro di sollievo per Vanoli, che potrebbe averlo a pieno regime e quindi contare su di lui, come ha sempre fatto fino a questo momento, dall'inizio anche per la gara contro i brianzoli.