Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport, ha analizzato i problemi del centrocampo viola e l’importanza del recupero di Atta

Iacopo Salvatori
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Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini ha parlato del importanza del centrocampo e della sosta:

Il nodo di tutto quanto è il centrocampo, è l’ago della bilancia. È vero che la difesa ha preso più gol del Borgorosso, però non possiamo puntare il dito solamente contro la retroguardia, perché se tra il reparto difensivo e la linea mediana ci sono 20 chilometri, diventa complicato per tutti. È vero che la sosta è arrivata in un momento positivo viola, ma ci ha permesso di recuperare alcuni elementi importanti come Atta, quindi possiamo dire che poggio e buca fa pari.
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Fagioli

Salviamo il soldato Fagioli. La prestazione negativa è stata di tutta la Nazionale. È vero che anche in Fiorentina non stava giocando al meglio e in Nazionale si è evidenziata nuovamente questa dinamica, però ieri sera la prestazione sottotono è stata dell’intero gruppo. Il Fagioli che ci piace è quello visto a Venezia.

Sui talenti italiani

Vorrei capire come sia possibile che in Belgio ci sia un alto tasso di talento e tecnica rispetto all’Italia, nonostante la percentuale di abitanti nettamente inferiore rispetto a quella italiana.

Sulla candidatura FIGC

Abbiamo assistito a un teatrino al quale avremmo fatto volentieri a meno di assistere. Per la credibilità del movimento del calcio italiano non è una bella parentesi. Ci auguriamo sempre che nasca un fiore da un periodo brutto, facciamo ancora fatica a capire che strada prenderà il calcio italiano.

L’assenza di Atta

La Fiorentina ha fatto un grosso investimento per Atta che era desiderato da tanti grandi club, fino a questo momento non l’hai potuto avere, questo è un elemento da non sottovalutare, perché al di là del dualismo Fagioli-Oulai siamo privi di un giocatore improntate da tempo.

La difesa

La mia coppia ideale per la difesa è: Dragusin-Pongracic, perché sono due giocatori ben assortiti per quel ruolo. In seconda battuta, Ranieri. In certe situazioni, poter giocare a tre dietro con un centrocampista in più potrebbe anche risolvere la questione riguardo all’assenza di Atta.

L'attacco

In questo momento, inevitabilmente, il titolare è Pellegrino. Ma continuo a dire che Beto non è quello scarsone che è stato etichettato fino ad adesso: è un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle dell’argentino.

Vanoli

All’inizio pensava di poter tirare fuori dai guai la Fiorentina più velocemente di quanto è accaduto. Ha trovato una situazione che pensava fosse meno difficile di come si è manifestata. Adesso il calendario ti dà una mano: sono squadre inferiori a quella gigliata, ma il target non può essere questo.

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