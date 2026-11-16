Bernardo Brovarone, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei principali temi di casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"La mia tendenza sarebbe quella di lasciare in pace Fagioli: vorrei vederlo felice e realizzato. Non so perché non riesca ad uscire dal suo guscio, ma deve risolvere questa situazione da solo. Ha fatto degli sforzi per far emergere la sua personalità e non penso sia un ragazzo senza carattere, bensì fa parte di quella schiera di giocatori molto sensibili ed eleganti. L'età avanza, ma prima di darlo via ci pensi a lungo, perché poi è capace di sfoderare una prestazione da incorniciare. In una squadra che gira alla perfezione diventa fortissimo, mentre in un contesto in cui dovrebbe essere lui a prendere per mano i compagni finisce per perdersi: sono gli altri che gli disegnano la gara, non è lui a gestirla. Non so se sia il caso di insistere. Anche la sua collocazione sembra ibrida: l'anno scorso ha fatto un periodo importante da regista con Vanoli, ma oggi è quasi prigioniero della prestazione straordinaria fornita da mezzala con l'Italia nella scorsa sosta."

Oulai

"Oulai ha dato dei segnali interessanti, ma non ha fatto ancora nulla di trascendentale. Non sono d'accordo con chi dice che debba giocare sempre senza mai uscire. Dietro questo ragazzo ci sono complicazioni di natura caratteriale e un'eccessiva spavalderia; inoltre, se va al 60% della condizione, per via del fisico rischia di sembrare un giocatore di sottocategoria. Ad ogni modo, Oulai e Fagioli possono coesistere, con l'ex Juventus impiegato da mezzala. Per il futuro, però, la Fiorentina dovrà puntare con decisione su uno dei due: per l'età e per l'investimento economico sostenuto, è ovvio che la scelta debba ricadere su Oulai. Se dovessi guardare al mercato? Più che su Pierre-Emile Højbjerg, andrei subito su Aleksandar Stankovic dell'Inter: per lui farei davvero follie."