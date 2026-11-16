Le ultime settimane sono state quelle di Christ Inao Oulai, che piano piano si sta prendendo il centrocampo viola. Dalla Turchia i media locali, stanno però rilanciando un interesse del Galatasaray, in vista del mercato di gennaio. L'ivoriano si è fatto notare proprio nel campionato turco, con il Trabzonspor.

In questo senso, l'emittente BeyazFutbol ha contattato il fratello di Oulai, chiedendo se il centrocampista volesse unirsi al Galatasaray. Il fratello avrebbe risposto di no, smentendo quindi le voci sul possibile affare.

ÖZEL 🚨 Christ Inao Oulai’nin abisi ile konuştum. “Galatasaray’a gelmek istiyor mu?” diye sordum. “Hayır o Galatasaray’a gitmeyecek” dedi. @beyazfutbol https://t.co/mbTZx0NG1Z — Mehmet Batuhan Ağır (@mbatuhanagir) November 12, 2026

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"Ringrazio mio fratello, presente qui oggi, e tutta la mia famiglia. Sono felice di essere arrivato a Firenze e di questa mia crescita", era stata una dichiarazione del centrocampista nel giorno della sua presentazione in viola. Il fratello di Oulai assiste Christ e ha quindi un peso nelle dinamiche di mercato che coinvolgono il numero 42 viola.