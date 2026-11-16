Dalla Turchia arrivano novità sull'interesse del Galatasaray per Oulai. La risposta del fratello è chiara in vista di gennaio
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Le ultime settimane sono state quelle di Christ Inao Oulai, che piano piano si sta prendendo il centrocampo viola. Dalla Turchia i media locali, stanno però rilanciando un interesse del Galatasaray, in vista del mercato di gennaio. L'ivoriano si è fatto notare proprio nel campionato turco, con il Trabzonspor.
In questo senso, l'emittente BeyazFutbol ha contattato il fratello di Oulai, chiedendo se il centrocampista volesse unirsi al Galatasaray. Il fratello avrebbe risposto di no, smentendo quindi le voci sul possibile affare.
ÖZEL 🚨
Christ Inao Oulai’nin abisi ile konuştum.
“Galatasaray’a gelmek istiyor mu?” diye sordum.
“Hayır o Galatasaray’a gitmeyecek” dedi. @beyazfutbol https://t.co/mbTZx0NG1Z— Mehmet Batuhan Ağır (@mbatuhanagir) November 12, 2026
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