Un incontro rimasto impresso nella memoria, a distanza di tempo da uno dei momenti più difficili della sua vita. Edoardo Bove, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato un episodio particolarmente toccante vissuto durante l'anteprima del film nel quale ha ripercorso la propria storia. In quell'occasione, il centrocampista ha finalmente incontrato il ragazzo che per primo gli aveva prestato soccorso, salvandogli la vita.

Ero fuori quando ho sentito qualcuno chiamarmi: “Edoardo, sono l'uomo che ti ha rianimato”. Mi sono avvicinato e mi sono bloccato. Era da tempo che cercava di incontrarmi ed era venuto appositamente a Roma per farlo. Mi ha colpito molto, perché era proprio la persona che per prima mi aveva salvato la vita e alla quale non ero mai riuscito ad associare un volto. Non avevo mai potuto immaginare che faccia avesse.

Bove ha poi ricordato anche alcuni particolari di quanto accaduto nei momenti immediatamente successivi al malore, attraverso il racconto che gli era stato fatto dal medico della Fiorentina.

Mi aveva raccontato che in ambulanza avevo fatto un gran casino. Avevo movimenti involontari del corpo e l'adrenalina non aveva aiutato. Di riflesso provavo anche a mordere le persone. Questa cosa mi è rimasta particolarmente impressa: non ero padrone del mio corpo.