L’Inter ha bloccato Stefan Ćapin, trequartista sloveno classe 2011 già aggregato sotto età all'Under 17 nerazzurra. Il tesseramento ufficiale e la firma sul contratto triennale (fino al 2029) arriveranno a gennaio, al compimento dei 16 anni e dopo il via libera della UEFA.

Nato a Belgrado ma di nazionalità slovena (già convocato nelle giovanili della Slovenia), è cresciuto tra Partizan, Stella Rossa e Voždovac. Mancino, può agire sia da trequartista che da esterno offensivo a piede invertito. Curiosità: è figlio dell'ex cestista Aleksandar Ćapin, visto in Italia con le maglie di Reggio Calabria, Varese e Caserta.

Sul talentino sloveno l'Inter non era da sola e ha anticipato una ricca concorrenza. Scout di mezza Europa era attivissimi per lui, ma le società più pronte al colpo erano la Fiorentina e l'Ajax, entrambe, al momento, rimaste al palo.