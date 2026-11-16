Il vivaio della Fiorentina continua a funzionare, visti i risultati degli ultimi anni. Valentino Angeloni, dal Gran Galà del Calcio, ha parlato proprio di questo tema:

"Mi fa piacere vedere il percorso di questi ragazzi, tanti di loro sono arrivati da piccolini. Per la Primavera dello scorso anno vincere è stata la chiusura di un cerchio. Come ho sempre detto, il settore giovanile è una formazione, e questo rimane l'obiettivo primario. Riportare lo Scudetto è stata una grande gioia, e l'ho voluto dedicare a Rocco Commisso"

Questa Primavera: "Abbiamo fatto una scelta diversa, voluta da Paratici, con una rosa più giovane. Ci sta che si debbano aspettare questi ragazzi, ed il cambio di modulo ha aiutato. Le prestazioni sono state migliori, ed il passaggio del turno in Youth League ha dato fiducia. Si può vincere o perdere, ma la squadra ha acquisito consapevolezza. Secondo me bisogna attendere qualche mese per uno step finale"

Su Croci: "Andreazzoli ha centrato il punto, ha capito chi è come ragazzo. Federico è un bravissimo ragazzo, con una famiglia per bene, deve essere lasciato in serenità. Bisogna far maturare questo percorso, perchè altrimenti rischiamo di mettere pressione su un ragazzo che non ne ha bisogno. Io gli dico sempre di ridere e di divertirsi, questo è il percorso che deve fare. Federico è un ragazzo per bene, deve vivere la sua età. Chiaramente è differente, lo vede anche un cieco, ma ci sono dei percorsi. La testa deve essere serena, e noi gli vogliamo bene, lui lo sa. Tutto il calcio europeo gli stava dietro, noi siamo stati bravi, ma anche la sua famiglia che è rimasta con noi"

Paratici: "Lo conosco da più di 20 anni, e nel corso del tempo ha fatto un gran percorso. Crede nei giovani, e nella metodologia, ci sta aiutando proprio su questo. Fabio è molto attento a tutto il settore giovanile, e sono convinto che ci possa portare in alto"