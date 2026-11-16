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C'è chi cerca ancora spazio e chi, invece, sta iniziando a sfruttare al meglio la propria occasione. Tra i giovani che la Fiorentina ha lasciato partire nella scorsa sessione estiva di mercato, Luis Balbo è senza dubbio quello che sta raccogliendo le risposte più incoraggianti. Il trasferimento allo Sturm Graz, in Austria, si sta rivelando una scelta azzeccata per il terzino venezuelano, che sta trovando spazio in un contesto competitivo e ha già avuto modo di misurarsi anche con il palcoscenico europeo.

La separazione dalla Fiorentina è avvenuta a titolo definitivo, ma anche in questo caso il club viola ha scelto di non chiudere completamente la porta a un eventuale ritorno. Nell'operazione è stato infatti mantenuto un diritto di riacquisto, una possibilità che permette alla società gigliata di conservare il controllo sul futuro del giocatore e di seguire da vicino la sua evoluzione lontano da Firenze.

E i primi mesi in Austria stanno offrendo indicazioni positive. Balbo ha collezionato finora 16 presenze complessive tra campionato, coppa di lega ed Europa League, un bottino che testimonia come il suo inserimento nello Sturm Graz stia procedendo nel migliore dei modi. Non si tratta soltanto di apparizioni sporadiche: il venezuelano è stato impiegato con continuità nelle competizioni a eliminazione diretta e in Europa, partendo sempre titolare nelle gare di coppa disputate.

Il discorso è leggermente diverso in campionato, dove la concorrenza è maggiore e il suo percorso di inserimento è ancora in evoluzione. Sulle dieci partite fin qui disputate, Balbo è stato schierato dal primo minuto in cinque occasioni. Un dato che racconta una crescita progressiva, con il terzino che sta cercando di conquistare sempre più spazio nelle gerarchie della squadra austriaca.

Interessante anche il modo in cui viene utilizzato tatticamente. Nel 3-4-3 dello Sturm Graz, infatti, Balbo agisce come esterno sinistro di centrocampo, interpretando il ruolo di quarto diversamente da quel che faceva a Firenze, ovvero il terzino sia in Primavera sia in prima squadra da gennaio in poi. Una posizione che gli permette di sfruttare le proprie caratteristiche, garantendogli maggiore libertà di movimento e la possibilità di partecipare sia alla fase difensiva sia alla costruzione offensiva.

Per un giovane che ha lasciato Firenze alla ricerca di opportunità, il confronto con il calcio austriaco e con le competizioni europee rappresenta un passaggio significativo. Ogni presenza aggiunge esperienza, ogni partita contribuisce alla sua formazione e la continuità di impiego può diventare un fattore determinante nella sua crescita.

Il dato più interessante, oltre alle 16 presenze, riguarda proprio la prospettiva. Balbo sta aumentando la propria visibilità e il suo valore di mercato è in crescita, grazie anche alle opportunità offerte da un club che gli sta consentendo di confrontarsi con realtà e avversari di livello internazionale.

La Fiorentina ha scelto di lasciarlo partire, ma ha mantenuto una possibilità per riportarlo a Firenze. Una scelta che, alla luce di quanto sta accadendo in Austria, potrebbe rivelarsi importante. Il percorso è ancora lungo e cinque titolarità in campionato non fanno di lui un giocatore già affermato, ma i segnali sono quelli giusti. Tra i giovani che hanno salutato il Viola Park in estate, Balbo è quello che, almeno finora, sta sfruttando meglio il cambio di maglia.