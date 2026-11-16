Il Borussia Dortmund guarda ancora una volta in Italia e mette nel mirino un talento del settore giovanile della Fiorentina. Si tratta di Angelo Gobbo, uno dei prospetti più interessanti del vivaio viola, protagonista di un avvio di stagione da assoluto protagonista con l'Under 17. A riportarlo è TuttoMercatoWeb, secondo cui il club tedesco avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante fiorentino, attirato da numeri che non stanno passando inosservati.

I dati, del resto, parlano da soli: 12 gol in appena 8 partite in questa stagione, un rendimento che testimonia la prolificità del classe viola. Gobbo si è distinto anche nel derby contro l'Empoli, dove ha messo a segno una tripletta, confermando un momento di forma particolarmente positivo. Un'esplosione che non arriva comunque dal nulla: già nelle categorie precedenti il giovane aveva mostrato una spiccata attitudine realizzativa, segnando 15 reti in 27 partite con l'Under 15 e 13 in 20 presenze con l'Under 16.

Nato a Firenze e alto 1,76 metri, Gobbo rappresenta uno dei profili su cui la Fiorentina può costruire il proprio futuro. A rendere ancora più delicata la situazione è però la sua posizione contrattuale. Attualmente il giocatore ha un accordo da apprendista e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe quindi lasciare il club viola senza un vero e proprio costo di trasferimento, fatta eccezione per l'indennizzo di formazione previsto.

Il Borussia Dortmund, da sempre attento a individuare giovani talenti anche al di fuori dei confini tedeschi, potrebbe dunque provare ad approfittare della situazione. La società giallonera ha già dimostrato di guardare con interesse al mercato italiano: tra gli ultimi profili seguiti o portati in Germania figurano Inacio, proveniente dall'Atalanta, e i difensori Reggiani e Mané.

Per la Fiorentina si apre così un tema importante: proteggere uno dei talenti più prolifici del proprio settore giovanile, proprio nel momento in cui sta attirando l'attenzione di società internazionali. I 12 gol in 8 partite hanno acceso i riflettori su Gobbo e il Borussia Dortmund potrebbe essere pronto a fare sul serio. Adesso la palla passa anche al club viola, chiamato a tutelare un patrimonio tecnico cresciuto in casa.