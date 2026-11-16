La Fiorentina svela la sua terza maglia per la stagione 2026/27. Il club viola, in collaborazione con Joma, ha presentato una divisa che rende omaggio alla bellezza e al patrimonio artistico di Firenze.

Joma e ACF Fiorentina presentano la terza maglia del club italiano, un omaggio alla bellezza senza tempo e al patrimonio artistico di Firenze, con la spirale aurea come protagonista.

La bellezza di Firenze non è mai stata frutto del caso. Per secoli, artisti, matematici, architetti e pensatori hanno cercato di decifrare le proporzioni che rendono straordinaria un'opera. Una ricerca che fa parte dell'identità della città e che oggi assume una nuova dimensione nella terza maglia dell'ACF Fiorentina. Con il concept “La proporzione divina”, Joma presenta una proposta che trova nella spirale aurea il punto d'incontro tra arte, scienza e calcio.