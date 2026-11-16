Il Belgio ha ridimensionato l'Italia, e Zazzaroni azzarda un paragone con la Fiorentina di Italiano
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Ieri il Belgio di Mark Van Bommer ha messo a nudo tutti i problemi dell'Italia di Mancini. L'atteggiamento azzurro è stato criticat da Ivan Zazzaroni, che durante il podcas Number1 ha paragonato la difesa azzurra alla Fiorentina di Italiano:
"L'Italia di ieri sera mi ha ricordato la Fiorentina nel periodo di Italiano. Ai tempi faceva la partita, ma prendeva delle infilate pazzesche, e perdeva le partite, così come le finale europee."
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