VIDEO - Malagò rassicura: "Italia? C'è da migliorare, ma siamo partiti bene"

Ieri il Belgio di Mark Van Bommer ha messo a nudo tutti i problemi dell'Italia di Mancini. L'atteggiamento azzurro è stato criticat da Ivan Zazzaroni, che durante il podcas Number1 ha paragonato la difesa azzurra alla Fiorentina di Italiano:

"L'Italia di ieri sera mi ha ricordato la Fiorentina nel periodo di Italiano. Ai tempi faceva la partita, ma prendeva delle infilate pazzesche, e perdeva le partite, così come le finale europee."