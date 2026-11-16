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Procede il recupero di Arthur Atta, sempre secondo la tabella di marcia dello staff medico viola. Il francese è ancora alle prese con il problema fisico che lo limita da prima della prima sosta per le nazionali, ma il suo rientro si avvicina. Atta si sta parzialmente allenando con il gruppo, seguendo i propri ritmi e aumentandoli in maniera graduale.

Discorso diverso per Cher Ndour, che si allena a parte, visto l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'under 21. Non sembra esserci comunque particolare preoccupazione per l'ex Psg, come raccolto dalla nostra redazione.