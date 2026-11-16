Il centrocampo della Fiorentina in questa stagione assomiglia sinistramente al Cubo di Rubik, un rompicapo dove si continuano a cambiare le combinazioni. Nel Cubo a tinte viola, c'è un lato che però sembra intoccabile, quello di Cher Ndour.

L'ex Psg nelle ultime 8 gare di campionato, è uscito solo per 11 minuti contro il Como, numeri chiari sulle intenzioni di Paolo Vanoli. Eppure la crescita di Ndour, dopo il buon finale della scorsa stagione, sembra essersi interrotta. Lo stesso allenatore ha parlato di un giocatore perso mentalmente dopo la maxi sosta tra settembre e ottobre. Ma quindi, perché Ndour gioca sempre?

I suoi cambiamenti

È stato proprio Paolo Vanoli a rendere un titolarissimo il centrocampista, fin dal proprio arrivo a Firenze. Nella Fiorentina dello scorso anno Ndour, oltre alla copertura difensiva che tanto piace al tecnico viola. Ndour oltre ad essere un centrocampista fisico (ed è inevitabile visto la sua statura), serviva anche nell'accompagnare la manovra in fase realizzativa.

Quest'anno si inserisce meno, ma partecipa maggiormente alla manovra, soprattutto sull'out di destra, con Mastantuono e Jimenez. Non a caso i suoi numeri sono cresciuti, sia come tocchi, sia come assist, ma sembra mancargli ancora qualcosa in termini di creatività e di progressione palla al piede. La continuità di rendimento non sembra ancora essere nel suo arsenale, come dichiarato dallo stesso Vanoli: "Sotto l'aspetto fisico e tattico non si deve sedere, dopo quel gol da 70 metri in Nazionale lo ha fatto".

L'equilibratore

Proprio sull'aspetto fisico insiste Paolo Vanoli, ed in effetti Ndour in certe circostanze", nei momenti in cui la Fiorentina vuole aggredire l'avversario. Episodi come il gol di De Ketelaere al Franchi (perso di vista il belga dopo una palla recuperata dall'Atalanta) sono li a dimostrarlo.

Di contro c'è quel lavoro oscuro che nessuno nel centrocampo viola sembra riuscire a fare, almeno con la sua presenza fisica. Oulai col pallone è ambizioso, ed ha bisogno di un giocatore che possa dargli stabilità vicino, Fagioli ha delle lacune nel coprire la propria metà campo, e così Ndour diventa insostituibile per Vanoli. 4.7 palloni recuperati a partita, 3.5 duelli vinti a gara (quasi il 50%), numeri che magari non saltano all'occhio di un tifoso, ma che il tecnico gigliato considera sicuramente.

In sostanza, Ndour ancora non sembra eccellere in qualche particolare, ma la sua sostanza nelle due fasi di gioco aiuta la squadra, considerando anche che non c'è un suo vero sostituto. Non sarà certamente l'Atlante Casemiro ai tempi del Real, ma in una Fiorentina piena di talenti offensivi, pensare di sostenere un equilibrio senza la sua presenza a centrocampo sembra difficile. L'opzione Fagioli-Oulai sa tanto di PSG, ma poco di realtà, almeno per il momento. Vanoli si aspetta dei miglioramenti da Ndour, ma nonostante tutto è l'equilibratore della Fiorentina è lui.