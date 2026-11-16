Sorriso sui campi del Viola Park e tanta voglia di riprendersi la Fiorentina. A più di 180 giorni dall'operazione al ginocchio resasi necessaria per la rottura del legamento crociato anteriore, Fabiano Parisi ha compiuto un passo fondamentale nel suo percorso di riabilitazione, tornando ad allenarsi col pallone ed a correre sul terreno di gioco insieme ai propri compagni di squadra. Un momento atteso da mesi che il laterale viola ha voluto celebrare con un emozionante post condiviso sui propri canali social.

La battaglia: "Giorni di dubbi, pazienza e sacrifici"

L'esterno campano ha pubblicato nelle sue storie Instagram un'immagine che lo ritrae in azione durante la seduta al centro sportivo, affidando ai social tutte le sensazioni provate in questo lungo stop: "È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo".

Il traguardo in vista e le motivazioni per il rientro completo

Nonostante la strada verso la piena condizione agonistica richieda ancora un pizzico di prudenza, la gioia per aver riassaporato il lavoro con la squadra è incontenibile: "Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo ha un sapore speciale. Manca ancora un po', ma posso finalmente sentire il campo di nuovo vicino", ha chiuso Parisi. Mister Paolo Vanoli e tutta la Fiorentina possono così iniziare a sorridere: il rientro dell'ex Empoli è ormai all'orizzonte.