"L’affetto che ho ricevuto lì non si può spiegare. Forse il dramma che la città aveva vissuto con Astori ha enfatizzato tutto"
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Edoardo Bove. ex giocatore viola, si è raccontato al Corriere Fiorentino in vista dell'uscita del suo docufilm. Ecco le sue parole:
Oggi sarà un giorno speciale. Sensazioni?
«Lo sento, la mia strada si ricongiungerà con la Fiorentina. È giusto così. Lo vivo come la chiusura di un cerchio. Sono curioso di vedere la reazione del pubblico. Col film mi sono messo in gioco volendo trasformare una difficoltà in qualcosa di utile: spero possa dare energia a chi ne ha bisogno».
C’è tanta Firenze in quei 90 minuti di pellicola.
«L’affetto che ho ricevuto lì non si può spiegare. Forse il dramma che la città aveva vissuto con Astori ha enfatizzato tutto, ma non ringrazierò mai abbastanza Firenze per quello che ha fatto per me».
La sua Fiorentina stava volando…
«Otto vittorie di fila, si era creato un clima magico. I compagni poi mi hanno tenuto dentro la squadra anche dopo il malore. Per questo sento questo legame viscerale con quella maglia. L’ho indossata solo 12 volte, ma un giorno tornerò».
Però in Italia col pacemaker non si può giocare…
«Da questo punto di vista vedo che le cose stanno cambiando. Già oggi esiste un comitato medico che prende decisioni caso per caso negli altri sport. Vedrete, ci arriveremo anche nel calcio. Ci tengo tanto anche alla “legge Bove”, che a gennaio sarà discussa in Parlamento: far apprendere alle persone il primo soccorso significa salvare vite».
Nel film il suo manager Diego Tavano dice: «La Fiorentina ti rivuole a tutti i costi». Poi però gli esami hanno detto altro. Può spiegarci meglio?
«Nel film si parla dell’ipotesi ablazione, ma ho evitato di entrare in dinamiche mediche. Il privato l’ho voluto far restare privato. Lo stesso vale per i 7 milioni, una cosa che avrei voluto evitare di far sapere: sarebbero stati soldi che avrebbe pagato l’assicurazione se avessi smesso. Ma io ho detto no perché l’unico obiettivo era continuare a giocare».
A proposito di privato, nel film suo padre Giovanni parla sempre, sua madre Tanya resta quasi sempre in silenzio. È così anche a casa?
«No, è stata una scelta voluta. Apprezzo mio padre che si è messo in prima fila, ma apprezzo anche la volontà di non comparire di mia madre. Lui, a proposito, ogni tanto torna a Firenze. La bistecca è un richiamo irresistibile».
Al Watford è stato fuori per un po’. Adesso come sta?
«Per quanto riguarda il cuore, benissimo. Sono monitorato costantemente, qui c’è uno staff eccellente e ho scelto Watford anche per questo. Ho avuto problemi al ginocchio, ma dopo la sosta torno. E sogno ancora l’azzurro».
A Londra è felice?
«Martina, la mia fidanzata, si è laureata qui e mi ha aiutato a inserirmi. La città è fantastica, il calcio inglese pure. Qui si vive il calcio con meno pressioni, ma io sono romano e le pressioni a me non dispiacciono».
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