Il 2026 rischia di essere un anno da dimenticare per Dodô. Il terzino brasiliano ha giocato da titolare soltanto alla prima di campionato contro la Roma e ha raccolto appena 46 minuti nelle successive undici partite. A 27 anni, le sue prospettive sono cambiate rispetto al 2022, quando arrivò a Firenze dallo Shakhtar dopo essere stato vicino al Bayern Monaco.

Anche il rinnovo è in stallo da circa un anno. Il contratto scade a giugno 2027 e da febbraio Dodô potrà accordarsi con un altro club per partire a parametro zero in estate. La Fiorentina cercherà quindi di cederlo già a gennaio, abbassando le richieste rispetto allo scorso mercato.

Il brasiliano si aspettava offerte più prestigiose in estate e ora punta a una separazione senza tensioni. Società ed entourage vogliono evitare lo scontro e, se a gennaio non si concretizzerà una cessione, resta aperta la possibilità di tornare a discutere il rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport.