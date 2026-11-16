Dragusin ha una formula molto semplice per il riscatto

Redazione VN
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Da una sosta all'altra, la preoccupazione principale di Paolo Vanoli resta quella di sistemare il reparto difensivo della sua Fiorentina, che è ancora il secondo peggiore della serie A per gol subiti, 25, al pari di Udinese e del Monza prossimo avversario, meglio soltanto del Sassuolo (29).

Da oggi al Viola Park, dopo una giorno di riposo, si ricomincia a lavorare proprio su questo fondamentale. Perno attorno al quale si muove la linea più arretrata del 4-2-3-1 viola è Radu Dragusin, il giocatore di movimento sempre titolare con più minuti giocati dall'inizio del campionato, 1122.

È facile prevedere che a fine stagione rimanga in viola, secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato da 1,9+17,5 milioni stipulata col Tottenham che scatterà al raggiungimento delle 20 presenze da almeno 45' ciascuna. Dunque, presumibilmente già all'inizio del girone di ritorno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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