"In Spagna ho avuto l'opportunità e mi sto divertendo"
Dopo l'amichevole dell'Under 21, in zona mista ha parlato Lorenzo Amatucci, ex centrocampista della Fiorentina oggi in forza al Deportivo A Coruña in Spagna. Le sue parole:
In Spagna ho avuto l'opportunità e mi sto divertendo. Ho trovato un bell'ambiente, una bella società, sono felice della scelta che ho fatto. Magari è un calcio più tecnico e incentrato sul possesso palla, la differenza più grande tra Liga e Serie A riguarda la parte tattica e fisica, anche se ultimamente in Italia si sta cercando di aumentare la tecnica. La Fiorentina è casa, sono cresciuto diventato adulto e giocatore lì, Firenze sarà sempre nel mio cuore e sarà sempre parte di me.
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