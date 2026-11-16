Si chiude con un pareggio di carattere e grande intensità il 2026 dell'Italia Under 21. Allo stadio "Armando Picchi" di Livorno, la selezione guidata dal Commissario Tecnico Silvio Baldini impatta per 2-2 contro i pari età del Belgio in una sfida amichevole ricca di agonismo, bei momenti di gioco ed una strisciante tensione agonistica. Nonostante l'interruzione della striscia di sette successi consecutivi, la Nazionale giovanile azzurra conclude la sosta di novembre da imbattuta dopo la vittoria per 2-1 conquistata in Francia, proseguendo con risposte positive il cammino di avvicinamento alla fase finale dell'Europeo 2027 in Albania e Serbia (il cui sorteggio dei gironi si terrà il 26 novembre a Belgrado).

Cherubini la sblocca, poi la doppietta di Mirisola e il muro di Daffara

L'avvio di gara vede un'Italia arrembante che trova il meritato vantaggio al 25': è Cherubini a risolvere in spaccata una mischia furibonda in area belga firmando l'1-0. La gioia azzurra dura però appena due minuti, con Mirisola lesto a ribadire in rete l'1-1 dopo una conclusione dalla distanza di Vermant. Nella ripresa il Belgio parte forte e al 51' completa la rimonta: assist di Nonge e deviazione vincente ancora di Mirisola per la doppietta personale. Sotto 2-1, Baldini rivoluziona la squadra con cinque cambi simultanei (dentro tra gli altri Amatucci, Kouadio e Fini), ma è il portiere Daffara a salire in cattedra salvando i suoi su Lokesa e ipnotizzando Noubi nell'uno contro uno, evitando così il potenziale tris belga.

Tensione nel finale ed Ekhator glaciale dal dischetto: pari all'88'

Negli ultimi venti minuti il match si fa spigoloso e nervoso, sfociando anche in una scintilla di rissa dopo un duro scontro tra Mané e Fofana. Gli Azzurrini però non mollano ed all'88' trovano l'episodio decisivo: Ekhator sguscia in area e viene steso dall'uscita scomposta del portiere Pieklak. Dagli undici metri si presenta lo stesso attaccante che con freddezza spiazza l'estremo difensore piazzando la palla all'angolino basso per il definitivo 2-2. Un test probante e veritiero per la squadra di Baldini, capace di soffrire e reagire da grande gruppo.