La sosta per le Nazionali porta un nuovo problema in casa Fiorentina. Cher Ndour ha infatti lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 dopo essere stato giudicato indisponibile dallo staff medico azzurro per un problema alla caviglia. Il centrocampista è rientrato a Firenze e le sue condizioni saranno valutate alla ripresa degli allenamenti, anche se lo stop non dovrebbe comprometterne la presenza alla ripresa del campionato contro il Monza. A riportarlo è La Nazione.

L'attenzione resta soprattutto su Arthur Atta, fermo ormai da oltre due mesi per un problema ai muscoli addominali e ancora senza certezze sui tempi di recupero. Situazione diversa per Luca Ranieri, già tornato a disposizione, mentre Marin Pongracic punta a rientrare in gruppo entro la fine di novembre e Fabiano Parisi attende l'inizio di dicembre.

Intanto saranno sei i viola impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Mastantuono, che sarà l'ultimo a rientrare, il 19 novembre. Un calendario che non dovrebbe creare particolari problemi a Vanoli: la Fiorentina tornerà in campo lunedì 23 novembre contro il Monza, con alcuni giorni a disposizione per preparare la trasferta anche dopo il ritorno dell'argentino.