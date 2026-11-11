L'analisi di Ciccio Graziani sullla Fiorentina e l'errore di Dragusin con la Juventus
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L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione di casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Sta facendo meglio Pellegrino, ma non deve convincere me, ma se stesso. È un buon attaccante, ma non abbiamo preso un fenomeno. Però, se tu esalti le sue doti di testa, nel gioco aereo, lo avvantaggi. Per la Fiorentina è un ottimo acquisto. A volte bisognerà capire se, giocando con qualcuno al suo fianco con cui condividere i vari compiti, possa fare meglio. Più palloni metti nel mezzo e più esalti le sue caratteristiche. Però servono anche più gol da parte degli esterni e dei centrocampisti.
Sulla crescita che deve avere la Fiorentina
Sotto il profilo del gioco, in alcuni momenti, non mi è dispiaciuta la Fiorentina. Ora però c'è da capire che nessuna partita è semplice. L'esempio lampante è stato il Monza con l'Atalanta, che meritava addirittura di vincere e alla fine ha perso. Non bisogna abbassare la guardia. Se facciamo punti con queste squadre possiamo fare un salto in classifica.
Su Njie
Lui l'avevano già visto anche al Torino: ha qualità tecniche enormi. Però deve imparare ad avere continuità e in parte lo sto vedendo migliorato. Certe volte fa una grande giocata e poi sparisce per una parte della partita. Vanoli adesso ci sta credendo, come tutta la Fiorentina, e questo lo sta aiutando tanto a maturare.
Su Dragusin
Secondo me ci sarebbe da prendere un altro difensore bravo. Uno che faccia da leader, ci manca in questo momento. Diamogli fiducia a Dragusin se vogliamo, ma la Fiorentina ha preso 25 gol fino ad ora. Se vedi il gol di Woltemade, lui non lo marca. Ce l'ha a tre metri. Se lo diciamo a Vierchowod lo denuncia Dragusin. Ai nostri tempi ci si fidanzava in area, i difensori non si staccavano. Oggi sono tutt'altra cosa.
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