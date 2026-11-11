Che cosa è cambiato davvero da quando le cose funzionavano? Anche la Fiorentina di Raffaele Palladino lasciava tirare gli avversari. E non poco. Nelle prime undici giornate della Serie A 2024/25 concedeva 11,4 conclusioni a partita, eppure aveva già chiuso cinque gare senza prendere gol. Oggi le conclusioni concesse sono 13,9 e la porta viola non è mai rimasta inviolata. In mezzo c’è la scorsa stagione, con 12,4 tiri concessi e due partite senza reti al passivo. Il confronto, ricavato dall’infografica di Sofascore, mostra quanto sia cambiato ciò che succede quando la palla arriva verso la porta.

Due tiri e mezzo in più, sedici gol subiti in più

Da otto parate su dieci a sei

Da 11,4 a 13,9 c’è un aumento di circa il. Due tiri e mezzo a partita pesano, soprattutto se si sommano su undici giornate. Il passivo, però, è cresciuto molto più rapidamente. Con Palladino la Fiorentina aveva incassato, 0,82 a gara. L’anno scorso erano diventati, a una media di 1,64. Quest’anno sono già, pari a 2,27 a partita. Insomma, gli avversari tirano circa un quinto in più rispetto a due anni fa e segnano quasi il triplo.Il dato che mette al centro del confrontoè la percentuale di parate. Dall’del 2024/25 si è scesi aldella passata stagione, fino aldi oggi. Sonoin meno. Tradotto su dieci tiri nello specchio, si passa da circa otto parate a sei. Per capire quanto del calo dipenda dal portiere servirebbe conoscere anche la pericolosità dei tiri nello specchio. Il dato fotografa comunque una differenza concreta per la Fiorentina. Due anni fa, quando gli avversari centravano la porta, trovavano una parata molto più spesso.

Anche la classifica racconta la distanza fra quei tre avvii. Dopo undici giornate Palladino aveva 22 punti, contro i 5 della scorsa stagione e i 9 di questa. Oggi la Fiorentina ha quattro punti in più rispetto a un anno fa pur avendo subito sette gol in più. Nel 2024/25, invece, poteva contare con maggiore frequenza su una parata proprio quando la difesa aveva già concesso il tiro. Era uno dei vantaggi della Fiorentina di Palladino. Oggi quella protezione viene meno proprio mentre aumentano le conclusioni da fronteggiare.