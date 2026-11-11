Dopo undici giornate i viola concedono 2,5 conclusioni in più a partita rispetto a due anni fa
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Che cosa è cambiato davvero da quando le cose funzionavano? Anche la Fiorentina di Raffaele Palladino lasciava tirare gli avversari. E non poco. Nelle prime undici giornate della Serie A 2024/25 concedeva 11,4 conclusioni a partita, eppure aveva già chiuso cinque gare senza prendere gol. Oggi le conclusioni concesse sono 13,9 e la porta viola non è mai rimasta inviolata. In mezzo c’è la scorsa stagione, con 12,4 tiri concessi e due partite senza reti al passivo. Il confronto, ricavato dall’infografica di Sofascore, mostra quanto sia cambiato ciò che succede quando la palla arriva verso la porta.
Due tiri e mezzo in più, sedici gol subiti in piùDa 11,4 a 13,9 c’è un aumento di circa il 22%. Due tiri e mezzo a partita pesano, soprattutto se si sommano su undici giornate. Il passivo, però, è cresciuto molto più rapidamente. Con Palladino la Fiorentina aveva incassato 9 gol, 0,82 a gara. L’anno scorso erano diventati 18, a una media di 1,64. Quest’anno sono già 25, pari a 2,27 a partita. Insomma, gli avversari tirano circa un quinto in più rispetto a due anni fa e segnano quasi il triplo.
Da otto parate su dieci a seiIl dato che mette al centro del confronto David De Gea è la percentuale di parate. Dall’81,2% del 2024/25 si è scesi al 66,7% della passata stagione, fino al 59,7% di oggi. Sono 21,5 punti percentuali in meno. Tradotto su dieci tiri nello specchio, si passa da circa otto parate a sei. Per capire quanto del calo dipenda dal portiere servirebbe conoscere anche la pericolosità dei tiri nello specchio. Il dato fotografa comunque una differenza concreta per la Fiorentina. Due anni fa, quando gli avversari centravano la porta, trovavano una parata molto più spesso.
Anche la classifica racconta la distanza fra quei tre avvii. Dopo undici giornate Palladino aveva 22 punti, contro i 5 della scorsa stagione e i 9 di questa. Oggi la Fiorentina ha quattro punti in più rispetto a un anno fa pur avendo subito sette gol in più. Nel 2024/25, invece, poteva contare con maggiore frequenza su una parata proprio quando la difesa aveva già concesso il tiro. Era uno dei vantaggi della Fiorentina di Palladino. Oggi quella protezione viene meno proprio mentre aumentano le conclusioni da fronteggiare.
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