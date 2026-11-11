Como, che paura per Robert Sanchez: il portiere si è schiantato in pista a bordo di una Ferrari

Redazione VN
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Grande paura in casa Como per Robert Sanchez, portiere spagnolo arrivato in estate in prestito dal Chelsea. Il calciatore è rimasto coinvolto in violento incidente al Nurburging, in Germania, mentre era alla guida di una Ferrari 488 Challenge EVO. L'impatto è avvenuto contro una barriera durante una sessione in pista, provocando danni ingentissimi alla macchina. Per fortuna, però, il calciatore è riuscito ad uscire dall'abitacolo senza riportare ferite. Secondo le ricostruzioni, la Ferrari avrebbe impattato contro le protezioni a una velocità di circa 112 km/h. Le immagini successive allo schianto mostrano una vettura pesantemente danneggiata, soprattutto nella parte anteriore, praticamente distrutta dalla violenza dell'urto.

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