Fiorentina in rosso: il bilancio 2025/2026 chiude con una perdita di oltre 136 milioni di euro
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La Fiorentina ha diffuso in quest ore la relazione di bilancio per quanto riguarda la stagione 2025/2026 (qui i dati relativi al mercato). L'ulitmo bilancio ha fatto registrare una perdita netta d'esercizio pari a 136.413.268 euro. Un dato in enorme crescita rispetto alla stagione precedente, quando l'anno si chiuse con una perdita di circa 23.233.889 euro.
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