La Fiorentina ha da poco diffuso il bilancio relativo alla stagione 2025/2026. All'interno della relazione, sono inseriti anche fatti salienti relativi alla stagione corrente, e quindi le cifre relative all'ultima sessione di mercato.

Doverosa specifica. Nelle tabelle che seguono sono riportate le cifre dettagliate delle singole operazioni; si precisa che i valori indicati si riferiscono esclusivamente alle basi fisse dei trasferimenti e non tengono conto degli eventuali bonus, né nelle opzioni d'acquisto dei singoli calciatori. La voce relativa a Piccoli, per esempio, vede un'incasso di un solo milione e mezzo, ma la Fiorentina conta d'incassare dal riscatto obbligatorio un totale di 20 milioni di euro.

Nel bilancio, inoltre, c'è un piccolo errore. Contrariamente a quanto c'è scritto, fa sapere la Fiorentina, non esiste alcuna opzione d'acquisto per Franco Mastantuono.